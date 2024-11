Calcio donne:Soncin ‘nessun caso,Girelli fuori per sue esigenze’

agenzia

Juventina non è al raduno azzurre in vista del test con Germania

FIRENZE, 26 NOV – ”Non esiste alcun caso Girelli”. Così il commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Soncin ha voluto spiegare l’esclusione dell’attaccante della Juventus, una delle giocatrici italiane più importanti e famose, dall’ultimo raduno del 2024 cominciato oggi a Coverciano per preparare l’amichevole con la Germania che si svolgerà il 2 dicembre a Bochum (ore 20.30, diretta su Rai Sport) con cui le azzurre chiuderanno l’anno che le ha viste qualificarsi per la Nations League e per l’Europeo in programma nel 2025. ”La scelta di non chiamarla nasce da sue esigenze personali – ha aggiunto Soncin – Conosciamo a fondo Cristiana e sappiamo cosa può darci, sta facendo bene con la sua squadra e e tornerà a far parte della Nazionale. Adesso si è preferito non esporla ad altri impegni e viaggi anche alla luce di un rapporto di sempre maggiore collaborazione con i club”. Per questo raduno sono state convocate 29 giocatrici che si alleneranno a Coverciano fino a domenica quando poi partiranno per la Germania.

