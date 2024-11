Calcio: Fabregas, sconfitta pesante per Como, ora lavorare

agenzia

Sbagliato in difesa e deluso da mancanza cattiveria

ROMA, 31 OTT – “È una sconfitta pesante, dobbiamo lavorare. Sappiamo che è difficile giocare contro squadre che hanno più storia: nel primo tempo abbiamo fatto male il pressing, loro ci hanno messo tanta qualità e a noi è mancato questo”: è l’analisi di Cesc Fabregas tecnico del Como dopo la netta sconfitta casalinga per 5-1 contro la Lazio. “Abbiamo sbagliato tanto anche dietro, poi siamo entrati con più coraggio nel secondo tempo e abbiamo messo in difficoltà la Lazio nelle uscite da dietro. Sono un po’ deluso – spiega a Sky – per la mancanza di cattiveria nei duelli: con tutto il rispetto non può vincere Castellanos contro Dossena e sul terzo gol la palla deve essere del portiere. Dobbiamo essere umili, siamo il Como e se non cambiamo sarà difficile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA