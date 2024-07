Calcio: Fiorentina; 31 convocati per il raduno al via lunedì

agenzia

Assenti Gonzalez e Quarta in Coppa America, attesa per Kean

FIRENZE, 06 LUG – Sono 31 i convocati della Fiorentina per l’inizio del raduno che scatterà lunedì prossimo, 8 luglio, al Viola Park agli ordini nel nuovo allenatore Raffaele Palladino. In questa prima lista figurano diversi giovani e anche alcuni elementi di rientro dai vari prestiti, come Brekalo, Sabiri e Bianco, mentre mancano Amrabat (che punta a continuare l’esperienza in Premier al Manchester United) e ovviamente quei giocatori reduci dall’Europeo (Milenkovic con la Serbia e Barak con la Repubblica Ceca), impegnati al momento in Coppa America (Nico Gonzalez e Martinez Quarta) e convocati per le Olimpiadi di Parigi (l’argentino Beltran). Assente anche Moise Kean, atteso proprio lunedì per le visite e le firme prima dell’ufficializzazione del suo acquisto dalla Juventus. La squadra viola svolgerà due allenamenti al giorno, alle 9,30 (a porte chiuse) e intorno alle 18, stavolta aperto al pubblico previa prenotazione, dentro l’impianto ‘Curva Fiesole’. Il programma durerà fino al 19 luglio con due amichevoli: il 14 con la Primavera e il 19 con la Reggiana. Ecco l’elenco completo dei convocati per la prima fase della preparazione: Amatucci (2004), Baroncelli (2005), Bianco (2002), Biraghi (1993), Brekalo (1998), Caprini I(2006), Christensen (1999), Comuzzo (2005), Dodò (1998), Dalle Mura (2002), Distefano (2003), Fortini (2006), Ikoné (1998), Infantino (2003), Kayode (2004), Kouadio (2006), Kouamé (1997), Krastev (2003), Leonardelli (2006), Lucchesi (2003), Mandragora (1997), Martinelli (2006), Munteanu (2002), Nzola (1996), Parisi (2000), Pierozzi (2001), Ranieri (1999), Rubino (2006), Sabiri (1996), Sottil (1999), Terracciano (1990).

