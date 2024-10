Calcio: Fiorentina; Kouamé prolunga contratto fino al 2027

agenzia

L'attaccante sarebbe andato in scadenza il prossimo giugno

FIRENZE, 17 OTT – Rinnovo in vista per Christian Kouamé: l’attaccante della Fiorentina, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha prolungato per altre due stagioni, fino al 2027. La notizia, nell’aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre, ha messo assieme finora con la Fiorentina 133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1,4 milioni di euro annui.

