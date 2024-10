Calcio: Fonseca, non me ne frega un c… del nome del giocatore

agenzia

Se c'è problema mi confronto con squadra, serve responsabilità

MILANO, 18 OTT – “Io non faccio vedere agli altri, io non sono un attore. Quello che penso lo dico nello spogliatoio, faccia a faccia con i giocatori, con qualche giocatore. Se abbiamo un problema, non me ne frega un c… del nome del giocatore, mi confronto direttamente con la squadra”: lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro l’Udinese. Il confronto avuto dopo la sconfitta di Firenze, potrebbe portare anche a esclusioni importanti nella formazione titolare contro l’Udinese: “Vediamo domani. Per me la cosa che conta è la squadra, nessun giocatore è più importante della squadra. Chi sbaglia deve prendersi la responsabilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA