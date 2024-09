Calcio: Gosens, ‘Volevo tornare in Italia grato a Fiorentina’

agenzia

'Gasperini genio, contento che Palladino si ispiri un po' a lui'

FIRENZE, 11 SET – ”Mi aspetto molto da questa esperienza, la Fiorentina significa tanto per me in questa fase della carriera, sono arrivato in una squadra forte ”. Si è presentato così Robin Gosens, uno degli ultimi acquisti viola, già capace di lasciare il segno con il gol del 2-2 contro il Monza realizzato in pieno recupero. ”Firenze è una piazza importante e mi impegnerò per dare sempre il massimo – ha continuato il giocatore tedesco proveniente dall’Union Berlino dopo aver visto le maglie dell’Atalanta (prossima avversaria proprio della Fiorentina) e dell’Inter – Paradossalmente in Germania io e la mia famiglia non ci siamo trovati bene, di qui il desiderio di tornare in Italia dove ci sentiamo a casa. Sono grato al club viola che mi ha voluto e voglio portare anche qui la mia mentalità vincente. Mi avevano cercato anche altre società italiane, mi ha fatto piacere però Firenze era nel mio destino, tempo fa parlavo con il mio agente della bellezza della Toscana, qualche giorno dopo mi ha parlato dell’opportunità di venire alla Fiorentina. Ho detto subito di sì per il progetto sportivo e per la mia famiglia”. Domenica a Bergamo ritroverà da avversario l’Atalanta e Gasperini: ”Ci ho lavorato assieme per diverse stagioni, per me era un genio in campo, allenandomi con lui sapevo che ogni giorno sarei migliorato. Sono contento che Palladino si ispiri un po’ a Gasperini, già questi primi giorni di lavoro sono stati molto positivi. Quanto all’Atalanta – ha aggiunto l’esterno tedesco – merita solo applausi per quanto ha saputo fare in questi anni. Nella Fiorentina ci sono tutti i presupposti per compiere lo stesso percorso, un centro sportivo mai visto, giocator forti, giovani interessanti, un giusto mix di esperienze e gioventù. Servono un po’ di tempo e pazienza perché rispetto alla passata stagione ci sono stati cambiamenti ma sono molto fiducioso e sicuro che faremo bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA