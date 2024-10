Calcio: il Frosinone esonera Vivarini, squadra in ritiro

agenzia

Annuncio del presidente Stirpe, in panchina Greco

FROSINONE, 22 OTT – Il Frosinone ha esonerato l’allenatore Vincenzo Vivarini: lo ha annunciato il presidente Maurizio Stirpe nel corso di una conferenza stampa all’interno dello stadio Psc Arena. La squadra è stata affidata per il momento all’allenatore della Primavera, Leandro Greco ed andrà in ritiro a tempo indeterminato a Castel di Sangro “fino a quando non darà prova di avere entusiasmo ed essere connessa sugli obiettivi”. La squadra, dopo la sconfitta domenica per 2-0 in trasferta contro la Reggiana è ultima in classifica in Serie B con soli 6 punti. Nel suo score una sola vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte.

