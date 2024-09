Calcio: inaugurato a Vicenza murale dedicato a Paolo Rossi

agenzia

'Pablito' esulta sulla facciata di un palazzo di 60 metri

VICENZA, 23 SET – E’ stato “scoperto” nel tardo pomeriggio di oggi a Vicenza il murale dedicato a Paolo Rossi, scomparso prematuramente nel dicembre 2020, all’età di 64 anni. La data scelta per la cerimonia coincideva con il compleanno di Pablito: il maxi ritratto, alto 60 metri, è collocato in una delle facciate della Torre Everest, il grattacielo più imponente del capoluogo berico. Il progetto, intitolato “Il mio nome è Paolo Rossi”, porta la firma dall’artista brasiliano Eduardo Kobra ed è stato possibile grazie al lavoro di Wallabe, associazione che promuove l’arte, l’innovazione e l’inclusione, in accordo con l’azienda vicentina Imprendo, attiva nella consulenza in ambito ingegneristico e della sicurezza. L’immagine scelta per ricordare l’ex Pallone d’oro, trofeo che gli venne assegnato alla fine del 1982, è una sua esultanza in maglia azzurra, dopo uno dei suoi gol segnati durante il mondiale di Spagna.

