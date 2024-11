Calcio: Inter, Acerbi out contro Lipsia e Fiorentina

agenzia

Elongazione al bicipite femorale per il difensore nerazzurro

MILANO, 25 NOV – Nuovo stop per il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, finito ko per un infortunio muscolare dopo 15′ nella sfida di sabato scorso dei nerazzurri in casa dell’Hellas Verona. Il giocatore, come reso noto dal club, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni di Acerbi saranno così valutate giorno dopo giorno: il difensore dovrebbe saltare le gare di domani contro il Lipsia in Champions League e di domenica contro la Fiorentina in campionato, tornando disponibile per la sfida con il Parma di venerdì 6 dicembre.

