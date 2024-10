Calcio: Inter; Carlos Augusto ko, torna dopo sosta

agenzia

Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra

MILANO, 25 OTT – L’Inter perde anche Carlos Augusto. Dopo l’infortunio di mercoledì contro lo Young Boys, l’esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e la sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Il possibile rientro per Carlos Augusto è fissato per dopo la sosta delle nazionali, con il brasiliano che quindi dovrebbe saltare le sfide con Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli per poi tornare contro il Verona.

