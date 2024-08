Calcio: Inter ko 2-0 contro Al Ittihad in amichevole

agenzia

Decide una doppietta di Diaby nel penultimo test estivo

MILANO, 07 AGO – L’Inter cade contro i sauditi dell’Al Ittihad nella penultima amichevole della preparazione estiva. Nella sfida disputata all’U-Power Stadium di Monza, decisiva la doppietta di Diaby, che ha regalato il successo agli uomini di Laurent Blanc. I nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo domenica 11 agosto a Stamford Bridge contro il Chelsea per l’ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Genoa a Marassi il 17 agosto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA