Calcio: Juve; Cambiaso c’è, ma è ansia Danilo

agenzia

Il laterale recupera per Monza, il brasiliano è da valutare

TORINO, 21 DIC – La Juventus è partita per Monza con Cambiaso, ma senza Danilo. Il laterale azzurro ha recuperato dai fastidi e risulta nell’elenco dei convocati, mentre per il brasiliano si dovrà attendere l’ultimo provino nella mattinata di domani: il capitano ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra, accusata alla Continassa, e dovrà essere valutato. A questo punto il quartetto favorito per giocare davanti a Di Gregorio è formato da Savona e McKennie come terzini e Gatti-Kalulu come coppia di centrali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA