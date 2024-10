Calcio: Juve; Thiago ‘Out in cinque, ma Fagioli c’è’

agenzia

L'allenatore bianconero fa il punto verso la Lazio: 'Torna Weah'

TORINO, 18 OTT – “Lo sapete meglio voi di me, per la sfida contro la Lazio non ci saranno Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Gonzalez”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, svela gli indisponibili in vista della gara contro i biancocelesti, oltre allo squalificato Conceicao. Ma ci sono anche due buone notizie: “Weah e Fagioli saranno a disposizione” precisa l’allenatore, con l’americano che rientra dopo un mese e l’azzurro che ha recuperato dalla botta subita con la Nazionale azzurra.

