Calcio: Juventus delusa, Todibo ha scelto il West Ham

agenzia

Ufficiale, Il difensore del Nizza e dei Bleus va in Premier

ROMA, 10 AGO – La Juventus dice addio a Jean-Clair Todibo, il difensore del Nizza e della nazionale francese che ha inseguito a lungo ques’estate e che ha scelto il West Ham in Premier League. L’annuncio è arrivato oggi dal club della Costa Azzurra. Il passaggio del giocatore avviene in prestito con riscatto obbligatorio fissato a 40 milioni di euro, secondo fonti al corrente della trattativa. Un’offerta che sembra aver surclassato quella dei bianconeri. Todibo, 24 anni e un metro e 90 di altezza, ha disputato 136 partite con due gol nella Ligue 1, la Serie A transalpina. Giocava dal 2021 nel Nizza, che nell’ultima stagione ha combattuto con lo strapotere del Paris Saint Germain nella prima parte del campionato, per poi finire quinto. A differenza della squadra francese, che disputerà l’Europa League, il West Ham in cui approda Todibo – una delle formazioni londinesi -, allenato dallo spagnolo Julien Lopetegui, non giocherà alcune competizione continentale a causa del nono posto nell’ultima Premier League.

