Calcio: Kvaratskhelia, il progetto del Psg mi ha convinto

agenzia

'Ho parlato prima con Donnarumma, poi ritrovo Fabian Ruiz'

NAPOLI, 18 GEN – “È un onore poter indossare la maglia del Psg. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice”. Lo ha detto Kvicha Kvaratskhelia a Psg Tv, organo ufficiale del suo nuovo club con cui ha firmato un contratto per i prossimi 4 anni e mezzo. L’esterno georgiano ha spiegato che “il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. È in linea con chi sono, molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire a Parigi”. Kvaratskhelia ha ricordato: “Conosco alcuni giocatori come Fabian Ruiz con cui ho giocato al Napoli. E conosco Gigio Donnarumma, con cui ho parlato prima di venire al Paris Saint-Germain. Luis Enrique è uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da lui. I tifosi del Psg? Voglio incontrarli presto e non vedo l’ora di provare grandi emozioni con loro. Sono molto felice di unirmi a loro qui e li vedrò presto”.

