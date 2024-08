Calcio: l’Inter Miami ai playoff senza Messi

agenzia

Una doppietta di Suarez contro Cincinnati vale la qualificazione

MIAMI, 25 AGO – L’Inter Miami è la prima squadra a qualificarsi per i play-off della Major League Soccer (MLS) nordamericana battendo il Cincinnati per 2-0, grazie alla doppietta di Luis Suarez. Il Miami, ancora senza la superstar Lionel Messi per un infortunio alla caviglia, si è assicurato il posto grazie al 37enne veterano uruguaiano, osservato dall’ex superstar della NFL Tom Brady e dal comproprietario del club David Beckham. Suarez ha trovato la rete appena 32 secondi dopo il calcio d’inizio e l’ha aggiunta cinque minuti dopo. I Floridians hanno ora otto punti di vantaggio su Cincinnati, seconda nella Eastern Conference. Lionel Messi non gioca da quando si è infortunato alla caviglia destra nella vittoria dell’Argentina sulla Colombia nella finale di Copa America del 14 luglio. I Miami sperano che possa tornare prima della fine della stagione regolare, il 19 ottobre, e dell’inizio dei play-off, la settimana successiva.

