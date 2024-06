Calcio: Lukaku, ‘il mio allenatore preferito? Conte..’

agenzia

Centravanti belga: 'decido io dove andare, e ho gia' capito'

ROMA, 06 GIU – “Nella mia testa, l’ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione”. Così Romelu Lukaku in un’intervista a Het Laatse Nieuws ha parlato del suo futuro, considerato che il prestito con la Roma scadrà formalmente a fine mese. “Il ritorno all’Anderlecht? Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. Ho lasciato il Belgio quando avevo diciotto anni, mi mancano mia madre e i miei figli”, ha aggiunto. A chi gli chiede invece quale fosse il suo allenatore preferito risponde senza pensarci: “Antonio Conte”. Infine una battuta anche sull’interesse dell’Arabia Saudita della scorsa estate: “Per due giorni di fila ho pensato: “Sì, ci vado”, “No, non ci vado”.- Tutti andavano lì nei giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Comunque sempre più calciatori tenderanno a giocare lì. Anche per il modo in cui i tifosi vivono il calcio. Le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma tutti i grandi top club europei lo sanno: “L’Arabia Saudita sta arrivando”. Lo si vede già nel pugilato, nel golf, nella Formula 1…”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA