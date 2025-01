Calcio: Manchester City, preso il giovane difensore Khusanov

agenzia

L'uzbeko arriva dal Lens per 40 milioni di euro

ROMA, 11 GEN – Il Manchester City ha definito l’acquisto dell’uzbeko Abdukodir Khusanov, centrale del Lens, per 40 milioni di euro. Lo rivela la Bbc. Il giocatore si è già sottoposto ai controlli medici. Arrivano quindi i primi rinforzi per Pep Guardiola dopo un periodo estremamente difficile per la squadra: i campioni in carica della Premier League sono sesti a 12 punti di distanza dalla capolista Liverpool. I cities sarebbero anche in trattativa con il Palmeiras per il difensore 18enne Vitor Reis.

