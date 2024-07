Calcio: Milan partito per Usa, c’è Leao ma out altri big

agenzia

Theo, Maignan, Reijnders e Morata a Milanello dopo vacanze

MILANO, 25 LUG – Il Milan è partito per gli Stati Uniti dove sarà impegnato nel Soccer Champions Tour 2024 e in amichevoli di lusso contro City, Real e Barcellona. La squadra rossonera, accompagnata anche da Zlatan Ibrahimovic e l’ad Giorgio Furlani, svolgerà la seconda parte di preparazione negli Stati Uniti. Mancheranno però alcuni big, non convocati, per il riposo concesso dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Theo Hernandez, Maignan e Reijnders sono attesi a Milanello dal 3 agosto, Morata – vincitore con la Spagna dell’Europeo – sarà nel centro sportivo rossonero il 10 agosto. Convocati per la tournée, invece, Leao e Okafor che si uniranno ai compagni nei prossimi giorni.

