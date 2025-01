Calcio: Monza, contro Verona sfida decisiva per la salvezza

agenzia

All'U-Power Stadium lo scontro diretto per credere alla rimonta

MONZA, 30 GEN – Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, contro Bologna e Genoa, il Monza torna all’U-Power Stadium in un match che ha molto il sapore dello spareggio per la salvezza: sabato alle 15 i biancorossi affronteranno il Verona, terzultimo insieme a Lecce e Parma. Una gara forse decisiva in cui il tecnico Salvatore Bocchetti sfiderà il suo passato di fronte al proprio pubblico, dopo aver sfatato il tabù della vittoria nell’ultima casalinga contro la Fiorentina. Il mercato ha cambiato il volto dei biancorossi, ancora ultimi e distanti 7 punti proprio dal Verona e dalla zona salvezza: la rimonta passa dal successo contro gli scaligeri, dove il tecnico potrebbe già schierare titolare in difesa l’ultimo arrivato Tomas Palacios. In attacco punta a una maglia dal primo minuto Dany Mota, rientrato a Genova dall’infortunio che lo aveva frenato nelle ultime uscite.

