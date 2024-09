Calcio: per Azzurre a fine ottobre amichevoli con Malta e Spagna

agenzia

Si gioca il 25 ottobre a Roma e il 29 a Vicenza

ROMA, 27 SET – Dopo aver conquistato poco più di due mesi fa il pass per l’Europeo che si disputerà il prossimo luglio in Svizzera, la nazionale femminile di calcio si appresta a tornare in campo per i primi due test verso il torneo continentale. Venerdì 25 ottobre al ‘Tre Fontane’ di Roma (ore 18.15, Rai Sport) arriverà Malta, martedì 29 ottobre al ‘Romeo Menti’ di Vicenza (ore 18.15, Rai 2) la Spagna campione del mondo, già affrontata tra ottobre e dicembre dello scorso anno nel girone di Nations League, quando la squadra di Andrea Soncin espugnò Pontevedra con una prova straordinaria. Il cammino delle Azzurre ripartirà dunque dal terzo confronto con la selezione maltese, battuta in entrambi i precedenti disputati nel 2019. Sarà la decima volta che la Nazionale giocherà a Roma, la seconda al ‘Tre Fontane’ dopo il 2-1 alla Colombia nell’aprile del 2023. A Vicenza, invece, andrà in scena la riedizione dell’incontro disputato dieci anni fa e terminato 0-0 davanti a oltre 5500 spettatori: si tratterà della ventesima gara con le iberiche (il bilancio è di 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), reduci dal successo nella prima edizione della Nations League e attualmente terze nel Ranking Fifa alle spalle di Stati Uniti e Inghilterra. Dopo queste due gare la Nazionale tornerà in campo a inizio dicembre per l’ultima amichevole dell’anno, che per le Azzurre si chiuderà formalmente il 16 dicembre, il giorno in cui a Nyon si svolgerà il sorteggio dei quattro gironi dell’Europeo.

