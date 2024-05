Calcio: quaterna del Liverpool al Tottenham, Klopp a -5 da vetta

agenzia

Per gli Spurs si complica la corsa per un posto in Champions

LONDRA, 05 MAG – Quarta sconfitta consecutiva in Premier League per il Tottenham, che perde 4-2 a Liverpool con i Reds, e compromette quindi le proprie possibilità di un posto in Champions League, visto che ora è a -7 dall’Aston Villa quarto in classifica. Nelle file del Liverpool c’è Salah, riappacificatosi con Klopp (“Momo si è allenato benissimo”, ha sottolineato il tecnico) e proprio l’egiziano è stato autore, con un bel colpo di testa, di una delle quattro reti dei suoi, a segno anche con Robertson, Gakpo ed Elliott. Per il Tottenham reti di Richarlison e Son Heung-min dopo che aveva già incassato il poker degli avversari. Dopo questa partita, e a due giornate dalla fine, il Liverpool rimane terzo con 78 punti a -5 dalla capolista Arsenal e -4 dal Manchester City che ha giocato un match in meno rispetto alle altre due. Come dire che solo la matematica lascia a Klopp la speranza di chiudere la sua lunga esperienza sulla panchina dei Reds con la conquista del titolo della Premier.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA