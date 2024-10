Calcio: Ricci, Fa piacere essere accostato a Milan e City

agenzia

Azzurro: 'la mia svolta sia stata la partita contro la Francia'

FIRENZE, 12 OTT – ”Che effetto fa vedersi accostato a Milan e Manchester City? Di sicuro tantissimo piacere, ma ho imparato a conoscere un po’ il calcio, succede quando le cose vanno bene. Il lavoro e la strada sono quelli giusti”. Lo ha detto Samuele Ricci dal ritiro azzurro di Coverciano.”Penso che la mia svolta sia stata la partita contro la Francia, l’Italia ha fatto una grande prestazione e per me era la prima dopo l’Europeo mancato – ha continuato il centrocampista granata – Ho pensato a fare ciò che mi riesce meglio anche se devo migliorare nel ruolo. Il mio allenatore Vanoli mi manda a volte dei video di Rodri. I tifosi del Torino? Meritano qualcosa in più vista l’importanza del club”.

