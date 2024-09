Calcio: Roma senza vittorie, traballa panchina De Rossi

agenzia

Allegri possibile alternativa, con Sarri e Juric

ROMA, 16 SET – La Roma non ha trovato ancora la vittoria in campionato e, secondo gli esperti Sisal, la quota per un addio di Daniele De Rossi entro Natale si è dimezzata in appena 10 giorni: dopo la gara con la Juventus si giocava a 6,00, ora è data a 3,00. Sono tanti i nomi di tecnici che stanno guardando con attenzione la situazione e la prima alternativa, al momento, è quella che porta a Max Allegri. L’ipotesi che il tecnico toscano arrivi a Trigoria per è data a 6,00. Il secondo nome è quello di Maurizio Sarri, fermo dopo l’addio alla Lazio. Uno scenario, in quota a 9,00. C’è poi Ivan Juric, offerto a 16, mentre partono più lontani sia Stefano Pioli, a 20, sia Claudio Ranieri: il tecnico ha detto basta ma se dovesse arrivare una telefonata dalla Roma Trigoria, difficilmente risponderebbe di no. La sua terza volta sulla panchina giallorossa pagherebbe 25 volte la posta.

