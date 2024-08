Calcio: Roma, ufficiale l’acquisto di Dovbyk

agenzia

L'ucraino si trasferisce nella Capitale, indosserà il numero 11

ROMA, 02 AGO – Artem Dovbyk è ufficialmente un calciatore della Roma. A renderlo noto è la società giallorossa in una nota. L’ucraino, che nell’ultima stagione ha militato nel Girona, si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 11. Primo giocatore ucraino nella storia della Roma, Dovbyk è stato l’ultimo capocannoniere della Liga 2023-24 con 24 gol in 36 partite, a cui si aggiungono 8 assist; è la prima volta che il club acquista il capocannoniere di una lega europea della stagione precedente. Con l’Ucraina, invece, ha partecipato ad Euro 2020 e ad Euro 2024.

