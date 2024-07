Calcio: Salis in visita alla Lega Pro

agenzia

Il presidente Marani ha ricevuto vicepresidente Coni

ROMA, 23 LUG – Il vicepresidente vicario del Coni, Silvia Salis, si è recata in visita istituzionale alla sede di Firenze della Lega pro, ricevuta dal presidente, Matteo Marani. Come informa una nota di Lega Pro, Salis “ha potuto conoscere da vicino quella che è la casa della Serie C, per poi prendere parte ad un confronto molto proficuo, con al centro lo sport italiano, da cui sono scaturiti numerosi spunti di riflessione”. “Molto si è discusso di quello che il mondo della Serie C può dare, al calcio italiano e allo sport, con particolare attenzione ai temi della socialità, dell’inclusione e della parità di genere”, conclude la nota.

