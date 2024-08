Calcio: Scaroni, Berlusconi un grande innovatore

agenzia

Presidente Milan, con lui periodo più luminoso storia rossonera

ROMA, 13 AGO – “Davvero, non mi perderei questa partita per nessuna ragione al mondo. Devo dire che non sono solo io che provo emozioni. Senta quante persone abbiamo qui a San Siro, e con quelle che guarderanno la partita dalla televisione siamo in tanti che condividiamo questa grande emozione del trofeo Berlusconi”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervistato da Mediaset prima della sfida con il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi. “Ho avuto il privilegio di conoscere il presidente Berlusconi in tante vesti, soprattutto come Presidente del Consiglio. Poi ho continuato a vederlo pochi giorni prima della sua scomparsa. L’ho visto come Milan e come Monza, quindi ho di lui un ricordo chiaro e forte, di una persona che è riuscita ad innovare in tanti campi – ha proseguito Scaroni -. È stato un grande innovatore, guardava il mondo con ottimismo e l’ha fatto in tanti settori, compreso quello del calcio. Il periodo che ha vissuto lui è stato quello più luminoso della storia del Milan, penso che il Milan di RedBird e Gerry Cardinale possa ripercorrere quei passi così luminosi che abbiamo vissuto nel passato. La passione fa tutto, vedo Gerry Cardinale molto appassionato del Milan. Vediamo un po’, cominciamo da stasera: una partita fuori dal campionato che però ha richiamato tante persone e mi fa molto piacere”.

