Calcio: show di Bernardeschi, tripletta contro il Montreal

agenzia

Toronto vince 5-1, due assist per Insigne

ROMA, 19 MAG – Federico Bernardeschi ha segnato una tripletta nella vittoria del Toronto 5-1 contro il Montreal. Ottima prestazione anche per Lorenzo Insigne, autore di due assist. Bernardeschi, che ha realizzato sette reti nelle ultime quattro partite di Major League, è andato in gol al ’12, al ’58 e al ’60 minuto. Le altre due reti del Toronto sono state realizzate da Matty Longstaff e Prince Owusu mentre Sunusi Ibrahim ha segnato il gol della bandiera per Montreal (3-7-3).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA