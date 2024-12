Calcio: Spalletti, l’Italia è sulla strada giusta

agenzia

Il ct, va messo a posto qualcosa fisicamente ma il carattere c'è

ROMA, 02 DIC – “Mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta, si sono viste cose importanti che ci fanno ben sperare, per cui bisogna mantenere quel passo, bisogna essere di quel calibro lì per andare a giocare le partite”. Lo ha detto il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport durante il Gran Gala Aic. “Bisogna mettere a posto qualcosa fisicamente, ma sotto l’aspetto del carattere e del non darla mai vinta ho visto cose importanti – ha proseguito l’allenatore toscano -. Non vorrei pensassero che sono diversi da quello che hanno fatto vedere recentemente perché hanno perso l’ultima contro la Francia. Ho scritto sul gruppo (social, ndr) quello che pensavo, hanno partecipato tutti in maniera bellissima”.

