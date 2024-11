Calcio: “Tata” Martino lascia la panchina dell’Inter Miami

agenzia

L'allenatore argentino va via "per motivi personali"

(ANSA-AFP) – ROMA, 19 NOV – Il coach dell’Inter Miami, “Tata Martino” lascia la MLS per “motivi personali”. Lo ha confermato una fonte del club. L’ex allenatore di Barcellona e Argentina ha portato la squadra in cima alla classifica della stagione regolare quest’anno prima di un’uscita shock contro l’Atlanta United nel primo turno dei playoff. Martino è entrato a far parte dell’Inter Miami lo scorso giugno nell’ambito della trasformazione del club avvenuta con l’arrivo di Lionel Messi. Inter Miami ha vinto la Leagues Cup, un torneo congiunto tra MLS e Mexican Liga MX, nella sua prima stagione in carica. Quest’anno l’Inter Miami ha dominato la stagione regolare con le migliori statistiche complessive: un risultato che ha portato la Fifa ad assegnare loro un posto nel Mondiale per club dell’anno prossimo. Il club ha annunciato che Martino terrà una conferenza stampa venerdì insieme al co-proprietario del club Jorge Mas e al presidente delle operazioni di calcio Raul Sanllehí. Martino ha lasciato il segno come allenatore in Paraguay, portando la nazionale al secondo posto nella Copa America 2011. Dopo aver impressionato con i Newell’s Old Boys nel campionato argentino, ha guidato il Barcellona per una stagione 2013-14 prima di assumere la nazionale argentina per due anni e poi unirsi all’Atlanta nel 2016. Ha vinto la MLS Cup con Atlanta nel 2018 e poi ha guidato il Messico, dove era in carica dal 2019 fino a novembre 2022. (ANSA-AFP).

