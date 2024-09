Calcio: Torino-Lazio, granata vogliono mantenere la vetta

agenzia

L'Inter vuole mettersi subito alle spalle la sconfitta nel derby

ROMA, 27 SET – La sesta giornata di Serie A presenta un lunch match di altissimo livello con la capolista Torino che ospita la lanciatissima Lazio di Baroni. Gli esperti Sisal ritengono i capitolini leggermente favoriti a 2,50 contro il 2,90 dei granata mentre il pareggio si gioca a 3,10. La Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 2,05, è nelle corde del match: di conseguenza un risultato esatto di 2-0 è offerto a 14,50 per il Torino mentre quello per la Lazio, il terzo consecutivo, è dato a 12,50. Se un rigore si gioca a 2,75, ecco che un’ammonizione per uno tra Vanoli e Baroni è data a 5,00. Tanti i protagonisti che vogliono prendersi la scena della sfida: Duvan Zapata, primo marcatore a 5,75, vuole far festa di fronte ai suoi tifosi mentre Toni Sanabria, in gol a 4,00, sogna un gol ricordando i tempi delle giovanili in cui indossava la maglia della Roma. La Lazio, dal canto suo, si affida ai soliti noti a cominciare dal Taty Castellanos, offerto a 3,50, e a Boulaye Dia, nel tabellino dei marcatori a 4,00, reduce dalla doppietta in Europa League contro la Dinamo Kiev. L’Inter vuole mettersi subito alle spalle la sconfitta nel derby e vola al Blu Energy Stadium ospite dell’Udinese, anch’essa in cerca di riscatto dopo lo stop di Roma. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,50 contro il 6,50 dei friulani mentre il pareggio è dato a 4,25: una forbice così ampia è generata dal fatto che i campioni d’Italia in carica hanno perso solo una volta, negli ultimi sei anni, contro i bianconeri. L’Over, a 1,72, sembra un’opzione possibile essendo uscito in sei dei sette incroci più recenti. Sommer vuole riprendere il feeling con il clean sheet, scenario dato a 2,15, mentre un goal da fuori area è in quota a 2,75. Inzaghi e Runjaić potrebbero effettuare cambi in corsa: un goal dalla panchina è offerto a 2,25. Lautaro Martinez è ancora a secco in stagione e vuole sbloccarsi per aiutare la sua Inter: la prima rete stagionale del Toro è data a 2,25. Al suo fianco scalpitano sia Marcus Thuram che Mehdi Taremi, entrambi offerti a 2,50. L’Udinese si affida al suo leader Florian Thauvin, gol o assist a 3,90, mentre una marcatura di Brenner pagherebbe 6 volte la posta. La Juventus, a 1,67, parte favorita a Marassi contro il Genoa, in quota a 5,75, così come l’Atalanta, a 2,40, è avanti al Bologna, offerto a 3,00. Sia la Roma, a 1,40, contro il Venezia, blitz a 7,50, che il Napoli, a 1,33, contro il Monza, successo a 9,00, “vedono” una domenica da tre punti.

