Calcio: Torino sconfitto in amichevole dalla Cremonese

I granata di Vanoli perdono 2-1 il test da 120 minuti

TORINO, 27 LUG – Il ritiro del Torino a Pinzolo si chiude con la sconfitta contro la Cremonese. Nel particolare test in Val Rendena, disputato in quattro tempi da mezz’ora, i granata di Paolo Vanoli perdono per 2-1 contro la formazione di serie B. Capitan Zapata pareggia il momentaneo vantaggio di Vasquez, poi Antov fissa il risultato al 69′. Ora il Toro farà rientro in città e si prepara a trasferirsi in Francia: i prossimi appuntamenti saranno il 31 luglio contro il Lione e il 3 agosto contro il Metz.

