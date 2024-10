Calcio: Torino; Vanoli, ‘Zapata gran perdita, diamo di più’

agenzia

Tecnico su infortunio del capitano: "Fino a gennaio stiamo così"

TORINO, 15 OTT – “Ho sentito Zapata, prima dell’operazione aveva un po’ di ansia, ma è andato tutto bene: perdiamo un grande giocatore, adesso dobbiamo dare tutti di più ed essere ancora più determinati”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sul grave infortunio che terrà il capitano granata lontano dai campi per tutta la stagione. Si era parlato di colmare il buco prendendo un nuovo attaccante svincolato: “Fino al mercato rimango così, prendiamoci tutti responsabilità – ha aggiunto l’allenatore dalla Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri, dove ha ritirato il “Pallone Granata” proprio per Zapata, un riconoscimento assegnato dall’Associazione ex calciatori Granata – e troveremo un nuovo assetto: sono sempre ottimista, sappiamo cosa abbiamo perso ma anche cosa possiamo dare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA