Calcio: Vicario operato alla caviglia, fuori per lungo periodo

agenzia

Portiere Nazionale e Tottenham infortunatosi contro il Man City

ROMA, 25 NOV – Guglielmo Vicario, portiere dell’Italia e del Tottenham, si è sottoposto ad un intervento alla caviglia e dovrà rimanere fuori dal campo di gioco per un “periodo di tempo indeterminato”. Lo ha annunciato il club di Premier League. “Possiamo confermare che oggi Guglielmo Vicario è stato operato per una frattura alla caviglia destra”, ha detto la società londinese in un comunicato. Vicario, vittima di uno scontro di gioco con un calciatore avversario, è stato curato nel primo tempo sabato durante la vittoria degli Spurs (4-0) sul campo del Manchester City. Tuttavia, era stato in grado di tenere il suo posto fino alla fine. Il 28enne ha lasciato lo stadio zoppicando, gli Spurs temevano una frattura che avrebbe richiesto un intervento chirurgico. Non è stato rivelato il tempo di inattività: “Guglielmo sarà valutato dal nostro team medico per determinare quando potrà riprendere l’allenamento”, spiega il clun. È un duro colpo per la squadra di Londra, impegnata in una lotta accanita per l’ingresso nella top 4 di qualificazione diretta per la Champions League, ma anche per la Nazionale italiana, di cui ha difeso i pali recentemente contro la Francia. Al suo posto giocherà il veterano inglese Fraser Forster (36 anni).

