Calcio: Vlasic, ‘Futuro? Ho tre anni di contratto con il Toro’

Il croato ringrazia Juric, 'Mi ha insegnato moltissimo'

TORINO, 12 GIU – “Devo ringraziare Juric per la fiducia che mi ha dato e per tutto ciò che mi ha insegnato, non è più al Toro e gli auguro il meglio: io ho ancora tre anni di contratto con i granata”: dal ritiro con la sua Croazia, Nikola Vlasic ha parlato dell’ormai ex allenatore del club granata e del suo futuro, che dovrebbe essere ancora sotto la Mole. “In Italia ho imparato tantissime cose, ora ho recuperato dall’infortunio ma è stata dura – ha continuato il classe 1997 – e ho lavorato dall’alba al tramonto per poter esserci: in accordo con il ct ho saltato la sfida contro la Macedonia del Nord, ma adesso sono pronto”. Nel girone dell’Europeo, la Croazia incrocerà anche l’Italia: “Tra gli azzurri cito i miei compagni Buongiorno e Bellanova, il primo è uno dei migliori stopper in serie A mentre Raoul ha una velocità incredibile – conclude Vlasic – e sicuramente ne parleremo con il mister: anche noi abbiamo un bel mix tra esperienza e gioventù, ho quattro o cinque compagni di livello mondiale e la nostra miglior qualità è lo spirito di squadra, oltre ad aver avuto una bellissima accoglienza da parte dei nostri tifosi”.

