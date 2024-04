Canoa polo: il Cus Catania dopo il bronzo nella Coppa Italia Assoluta punta al podio nella finale Under 21

Sport

La squadra di Fabio Sauro da domani sarà impegnata a Bacoli con Jomar Club Catania e Cn Marina San Nicola. Al femminile Ichnusa Cagliari d'oro con in panchina l'allenatrice etnea Sandra Catania

La stagione della canoa polo ha preso il via con l’assegnazione della Coppa Italia Assoluta e con tante sorprese, prima tra tutte quella in campo maschile col Cc Napoli che ha interrotto una egemonia del Pro Scogli Chiavari che durava da 33 anni battendo in finale i liguri (4-3). Nella finale per il 3° posto successo a sorpresa del Cus Catania di Fabio Sauro che per il podio ha vinto 3 a 2 il derby contro la Pol. Can. Catania di Salvo Messina.

Il Cus Catania di Fabio Sauro con il trofeo per il 3° posto nella finale della Coppa Italia Assoluta

Tanta Sicilia sul podio al femminile ma con altri colori, visto che in toto le tricolori in carica e detentrici della Coppa Italia sono passate all’Ichnusa Cagliari che ha vinto il trofeo battendo il Cn Posillipo (3-1) con Roberta Catania grande protagonista e in panchina Sandra Catania l’allenatrice dei 13 scudetti catanesi.

L’allenatrice etnea Sandra Catania ha vinto la Coppa Italia donne con l’Ichnusa Cagliari

“S’è interrotto il rapporto con la Pol. Can. Catania – ci dice Sandra Catania – e visto che non c’erano i tempi per altre soluzioni ho tesserato tutte le mie giocatrici con l’Ichnusa Cagliari e i giocatori che ho cresciuto come Lampò e Barbagallo al Pro Scogli Chiavari e con i palermitani del Cn San Nicola giocano Arena e Puglisi. Nella prossima stagione invece ripartiremo da Catania con i colori della Canottieri Jonica che ha sposato il mio progetto“.

Il catanese Tommaso Lampò in azione con l’Italia, quest’anno difenderà i colori del Pro Scogli Chiavari

Paolo Messina talento dello Jomar Club Catania

Il Cus Catania dopo il ritorno nella massima serie, è invece partito alla grande, subito sul podio per la gioia del tecnico Fabio Sauro: «Non mi aspettavo questa partenza e oltre al terzo posto sono soddisfatto delle prestazioni ottenute contro Napoli e Chiavari. Un buon risultato che ci permette di guardare con fiducia al via della massima serie».

DA DOMANI LA COPPA ITALIA U. 21. E domani e domenica il Cus Catania tornerà in acqua per la finale di Coppa Italia Under 21 maschile che a Bacoli vedrà in gara anche Jomar Club Catania e Cn Marina San Nicola con la possibilità per le tre squadre siciliane di fare bene e salire sul podio. Lo Jomar Catania di Salvo messina e Salvo Cannavò farà il suo esordio domani alle 9 contro il Cn Posillipo; alle 10,10 in contemporanea su due campi Lerici-Cn Marina San Nicola e Cus Catania-Arenzano.

I RISULTATI. Tornando alla Coppa Italia assoluta, ad Ancona il Cus Catania ha chiuso al 3° posto davanti alla Pol. Can. Catania, poi all’8° posto il Cn Marina San Nicola, al 10° la Canoa Polo l’Ortigia e al 13° posto lo Sport Club Ognina. La Coppa Italia femminile è andata all’Ichnusa Cagliari, al 4° posto il Gs Canoa Catania e al 6° la Canoa Polo Ortigia.

Il Cus Catania quest’anno tornerà a giocare nella massima serie maschile