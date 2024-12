Cardinale, “l’Inter ha vinto lo scudetto e poi è fallita”

agenzia

Numero uno di RedBird, 'è davvero questo il pradigma?'

MILANO, 22 DIC – “Vincere i campionati è ovviamente un obiettivo importante, ma devi bilanciarlo con il ‘vincere in modo intelligente’. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è fallita: è davvero questo il paradigma?”: lo ha detto Gerry Cardinale fondatore di RedBird e proprietario del club rossonero alla Harvard Business School che ha analizzato il modello del Milan, riferendosi a Suning, precedente proprietà nerazzurra. Le parole di Cardinale sono risalenti al settembre scorso, nell’ambito di una lectio magistralis tenuta nella università americana che le ha rese note negli ultimi giorni all’interno di un’analisi di 24 pagine che analizza il club rossonero. “Per i tifosi, il mio lavoro è quello di vincere un campionato italiano ogni anno, lo capisco. Per i miei investitori – spiega Cardinale – che si concentrano sull’apprezzamento del valore terminale, il mio lavoro è quello di posizionare il Milan per competere per uno scudetto ogni anno, per qualificarsi per la Champions League ogni anno e per arrivare il più lontano possibile alla competizione della Champions League ogni anno: questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio”.

