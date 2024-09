Carpani lancia il Catania: il Benevento si arrende al Massimino

serie C

Bel gol del centrocapista rossazzurro nel primo tempo lancia gli etnei. Poi i campani spingono ma non sfondano

La superiorità territoriale dei rossazzurri è stata messa in luce dal gol del vantaggio segnato da Carpani al minuto 23 (atto decisivo del match col Benevento, il primo duello interno del campionato), frutto di una spinta corale simile a quella del rugby. Conclusione di Lunetta, respinta del portiere avversario e botta sotto la traversa di Carpani. Il Benevento annaspa, i rossazzurri dominano nella circolazione palla e nella fase di non possesso arrivando sulle seconde palle con puntualità estrema.

Nella ripresa il Benevento alza il numero di giri per arrivare al pareggio. Talia scheggia la traversa, Manconi tira a botta sicura, ma sulla linea c’è Sturaro a salvare in scivolata. Toscano mette forze fresche come De Rose in mediana e Inglese in avanti per non coprirsi a riccio, ma per tenere alta la squadra per arrivare al bis. Stoppa è protagonista di fughe in avanti che alleggeriscono la tensione, i 18 mila del Massimino incitano facendo la differenza.

Il Benevento tenta ma è impreciso in fase finalizzativa. Finisce in gloria per i padroni di casa abbracciati idealmente da una città intera che si riconcilia con il calcio dopo i giorni estivi di tensioni e paure fugate dal patron con la dichiarazione di amore rinnovata.

IL TABELLINO

CATANIA – BENEVENTO 1-0

MARCATORI Carpani al 23’ p.t.

CATANIA (3-4-2-1) Bethers 6; Ierardi 6,5, Di Gennaro 6,5, Castellini 6; Guglielmotti 7, Sturaro 6,5 (dal 23’ s.t. De Rose 6), Di Tacchio 6,5, Anastasio 6 (dal 10’ s.t. Quaini 6); Luperini 6,5, Carpani 7 (dal 23’ s.t. Inglese 6); Lunetta 7 (dal 16’ s.t. Stoppa 6). (Adamonis, Butano, Raimo, Allegra, Forti, Ciniero, Jimenez, D’Emilio, Corallo). All. Toscano 7.

BENEVENTO (4-3-3) Nunziante 6; Berra 5,5, Capellini 5,5, Viscardi 5,5, Ferrara 5,5; Talia 6, Viviani 6 (dal 15’ s.t. Pinato 6), Acampora 5,5 (dal 1’ s.t. Borello 6); Lamesta 5,5 (dal 42’ s.t. Starita s.v.), Manconi 5,5, Lanini 5,5 (dal 1’ s.t. Perlingieri 6). (Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Veltri, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Simonetti). All. Auteri 6.

ARBITRO DI Francesco di Ostia Lido 6.

NOTE paganti 5.277, abbonati 12.273, incasso nc.

Ammoniti Viviani, Acampora, Anastasio, Manconi, Guglielmotti.