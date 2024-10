Una settimana terribile per Foggia e i propri abitanti. Per i propri tifosi, in modo particolare. La morte dei tre ragazzi reduci dalla trasferta di Potenza ha reso, inevitabilmente, particolare il confronto di oggi. Tutto l’ambiente rossonero sarà allo stadio per spingere la squadra al successo. Una questione di orgoglio, ovvio che sia così. Il Catania s’è preparato e andrà incontro a un esame che vale il triplo: tattica, concentrazione, una sfida di nervi e di calcio. Si tratta sicuramente della partita più complicata del girone d’andata e al peso del confronto aggiungiamo il valore di un gruppo che il tecnico Capuano ha cercato di rivitalizzare mettendo insieme, come nel secondo tempo contro il Potenza, Millico ed Emmausso (cinque gol in questa stagione per l’ex rossazzurro che nel 2020 accumulò appena 8 presenze in C) insieme. Oggi a centrocampo potrebbe presentarsi con una novità, Tascone al posto di Mazzocco. Potrebbe essere una delle mosse strategiche.

In casa Catania Toscano, archiviate le tre vittorie di fila, ha cercato di azzerare ricordi ed euforia come fa sempre con successo. E, allora, sarà ancora rincorsa: cura dei dettagli, idee all’insegna della rapidità e della lucidità, fase di non possesso attivata fin dall’area avversaria e fase d’attacco composita con la partecipazione di tutti i reparti.

L’impressione è che il tecnico rossazzurro, che quanto a sorprese non è secondo a nessuno, voglia comunque schierare in avvio la stessa intelaiatura di squadra vista contro l’Altamura. Forse qualche variante in avanti (ma Inglese dovrebbe partire dall’inizio) in appoggio o a centrocampo: Stoppa, Luperini, Carpani, Montalto, Jimenez, Verna o lo stesso Quaini sono sempre in sana competizione per avere spazio. Sugli esterni è possibile che a cominciare la gara siano Guglielmotti e Lunetta anche se Raimo non è tagliato fuori.Non ci saranno i tifosi per un divieto che s’era ipotizzato già in avvio di settimana e che nelle scorse ore è diventato ufficiale. Una prova in più di resistenza per i rossazzurri. Ieri prima della partenza per il ritiro il colloquio tra la squadra e il diesse Faggiano che nonostante gli acciacchi non ha mai perso di vista il lavoro e il legame con ambiente e squadra. Una presenza che tutta la città avverte e che il tecnico Toscano ha anche sottolineato.Una considerazione sul club e lo ribadiamo una volta di più perchè ancora in redazione riceviamo lettere che fanno riferimento a una presunta mancanza di volontà a rinviare il confronto. Tutto falso. Il Catania ha anche rinunciato alla quota parte dell’incasso che sarà devoluto alle famiglie delle tre vittime della strada. Telecolor come sempre seguirà in diretta il match collegandosi 30 minuti prima con lo “Zaccheria” e garantendo un ampio post partita.