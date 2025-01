Catania, a Picerno non basta il gol di Carpani: rossazzurri rimontati (e ancora rimandati)

SERIE C

Finisce in parità 1-1 e con i soliti rimpianti per non aver centrato 3 punti che sembravano alla portata della squadra di Toscano

Un pareggio e i soliti rimpianti. Perchè dopo oltre un’ora di attesa, senza particolari rischi il Catania aveva sbloccato il match in casa del Picerno. Poi la solita disattenzione difensiva sugli sviluppi di un angolo ha permesso ai padroni di casa di riprendere il match. Finale con opportunità da una parte e dall’altra, ma lo stesso Carpani, che aveva sbloccato il confronto, e Guglielmotti non hanno capitalizzato le occasionissime che hanno avuto tra i piedi.

Un pari che non risolve i mali di una squadra reduce da una settimana di ritiro, ma che in ogni caso cancella in parte i due ko consecutivi. Troppo poco per immaginare una rimonta con un filotto di successi.

Le scelte di Toscano erano quasi obbligate, ma il tecnico rossazzurro ha lasciato in panca Gega, arrestrando Anastasio sulla sinistra e collocandolo in difesa; qualche metro più in avanti Lunetta. Carpani ha agito in linea con Stoppa per supportare Inglese.

Il primo tempo è scivolato via con la squadra di casa a dettare i tempi di gioco cercando di presidiare la trequarti per costruire qualcosa di buono. La scelta del Catania è stata attendere e cercare di ripartire. L’occasione più ghiotta del Picerno è capitata sui piedi di Bernardotto, servito da Maiorino, ma Farroni è stato attento deviando in fallo laterale. La reazione dopo quattro minuti (23’) del Catania è stata tutta nel un tiro dalla distanza di De Rose oltre la traversa.

I rossazzurri hanno anche cercano la ripartenza nel finale e con un pallone lavorato da Jimenez e da Stoppa. La squadra di Toscano ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Inglese che il portiere avversario ha alzato sopra la traversa.

Nella ripresa il Catania ha avanzato di qualche metro il raggio d’azione sorprendendo la difesa avversaria. Dalla destra il cross di Raimo è stato messo a terra e spedito in gol da Carpani che ha sfogato tutta la propria rabbia dinanzi ai tifosi esultando sotto la postazione tutta rossazzurra. Pochi istanti dopo su cross di Jimenez dalla sinistra ancora Carpani dinanzi alla porta ha spedito a lato. Il Catania non si è chiuso a riccio cercando ancora il bis su una punizione di Stoppa, insidiosa, ma Inglese era in posizione irregolare.

Il Picerno ha approfittato delle difficoltà in fase difensiva del Catania pareggiando con Petito sugli sviluppi di un angolo dopo una conclusione di Volpicelli che Farroni aveva alzato sopra la traversa. Guerra tutto solo si è divorato il 2-1 graziando la difesa etnea.