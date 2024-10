Catania, che botta: perde al Massimino col Latina rivitalizzato dal gelese Boscaglia e vede allontanarsi la vetta

SERIE C

Prima sconfitta al Massimino per i rossazzurri -irriconoscibili e inconcludenti - che lasciano il campo tra i fischi del pubblico

Che botta, al Massimino. Il Catania cade per la prima volta in casa contro una pericolante, il Latina, che per allontanare la crisi s’era affidato in settimana a un nuovo allenatore, il gelese Boscaglia capace di organizzare una difesa a oltranza nel primo tempo e di difendere il gol trovato per un errore individuale di una squadra di casa irriconoscibile e inconcludente.

Il primo tempo è stato un continuo tentare di trovare spazio da parte dei rossazzurri. Il Latina si è rintanato dietro la linea della palla. Tutti dietro. Tutti. E trovare spazio per affondare i colpi è stato impossibile. Aveva tentato Guglielmotti con un cross rasoterra a metà tempo, ma D’Andrea non è arrivato a colpire con la giusta coordinazione e la palla s’è impennata. Gli avversari hanno anche tentato di ripartire e in due occasioni (Improta e Petermann gli autori) hanno concluso ma fuori dallo specchio di Bethers.

In avvio di ripresa lo stesso portiere rossazzurro è stato pronto a deviare in angolo una conclusione dalla distanza di Patermann. I due gol segnati tra 7’ e 9’ da Inglese erano in fuorigioco e il pubblico s’è dannato l’anima.

A sbloccarla è stato invece il Latina complice un errore di Di Gennaro: troppo corto il passaggio al suo portiere. L’inserimento di Ercolano è stato invece con i tempi giusti. Conclusione imparabile per Bethers.

L’ingresso di Montalto e di Quaini avrebbe dovuto rivitalizzare la squadra. Il Catania ha concluso con quattro giocatori in avanti: Inglese e Montalto vicini hanno inciso pochissimo e dopo 6’ di recupero i fischi sono piovuti in maniera giusta e continua sulla squadra che rientrava mestamente nello spogliatoio a riflettere sulla prima battura d’arresto interna che rallenta la marcia verso un Benevento che oggi sembra lontanissimo.

Il tabellino

CATANIA-LATINA 0-1

MARCATORI Ercolano al 15’ s.t.

CATANIA (3-4-2-1) Bethers 6; Ierardi 5,5, Di Gennaro 5, Castellini 6; Guglielmotti 6 (dal 35’ s.t. Luperini s.v.), Verna 5,5, Carpani 5 (dal 19’ s.t. Montalto 5), Anastasio 5 (dal 1’ s.t. Lunetta 5,5); Jimenez 5 (dal 19’ s.t. Quaini 5.5), D’Andrea 5 (dal 1’ s.t. Stoppa 5); Inglese 5,5.

(Adamonis, Butano, Gega, Raimo, Forti). All. Toscano 6.

LATINA (3-4-2-1) Zacchi 6; E. Vona 6, Berman 6, Di Renzo 6; Ercolano 7, Petermann 7, Ndoj 6 (dal 25’ s.t. Ciko 6), Crecco 6; Di Livio 6,5 dal 43’ s.t. Saccani s.v.). Improta 6,5; Martignago 5,5 (dal 17’ s.t. Riccardi).

(Cardinali, Basti, Marenco, A. Vona, Addessi). All. Boscaglia 7.

ARBITRO Vogliacco di Bari 5.

NOTE paganti 3.889, abbonati 12.873, incasso nc