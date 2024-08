Catania, corsa contro il tempo per completare l’organico

Rincorsa rossazzurra

Restano appena quattro giorni. Venerdì chiuderà il mercato, priorità alle cessioni poi potranno essere tesserati i cinque giocatori che attendono un segno da tempo

Quattro giorni per sistemare il possibile: otto giocatori in uscita, almeno sei o sette da tesserare. Il Catania ha archiviato un lunedì di calma apparente. La squadra a riposo in vista del rientro dei calciatori che oggi dovrebbero riprendere il lavoro; il mercato che s’agita un po’ per tutti gli altri club, ma non registra novità ufficiali; Ross Pelligra atteso – pare – entro lunedì in sede per assistere alla gara col Benevento e soprattutto atteso dalla città intera che vuole capire quali novità porterà dall’Australia.Insomma il tempo scorre in modo inesorabile, il ds Faggiano sta facendo le nozze con i fischi secchi per far quadrare conti e organico: Bouah alla Carrarese per Raimo è un affare virtualmente fatto, ma da annunciare. Cianci alla Ternana sembrava un altro punto fermo ma ieri sera la trattativa si è arenata: si lavorava per un prestito con obbligo di riscatto in caso della promozione in B degli umbri. Cianci ha altri corteggiatori e non sarà difficile piazzarlo nelle prossime ore. Curado all’Ascoli è un altro accordo chiuso e forse oggi verrà ratificato, ma questo è oramai un affare blindato. Si era paventato anche un interesse del Siracusa per De Luca, ma dopo che il giocatore è stato utilizzato da Toscano in campionato, magari potrebbe mutare qualcosa.

Portate a termine queste operazioni, ecco che qualcuno potrebbe entrare in gruppo. Finalmente. Lunetta e Guglielmotti attendono dal 31 luglio, pensate. Jimenez e Montalto sono a Catania dalla vigilia del confronto con il Crotone in Coppa Italia, datato 18 agosto. Di Raimo abbiamo già fatto cenno, ma serve un centravanti potenzialmente titolare. Uno alla Guido Gomez, o alla Luca Moro. Per ora novità zero, su questo fronte, anche se non è del tutto chiusa la discussione con Guido Gomez e con il Crotone. Il giocatore piace molto a Toscano perchè è funzionale al gioco che ha già impostato l’allenatore calabrese. Potrebbe aprirsi uno spiraglio nelle prossime ore.