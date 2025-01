Grella rassicura Catania: «Pelligra resta, cerchiamo il nuovo campo d’allenamento e rileviamo il logo storico»

SERIE C

In un’ora e mezza di confronto con i giornalisti, il vice presidente ha fatto il punto della situazione

«L’impegno del presidente Pelligra continua anche di fronte alle difficoltà attuali. Non è mai venuto meno l’entusiasmo della proprietà, anche se il Catania dovesse rimanere in Serie C non ci saranno disimpegni o frenate brusche sul progetto di rilancio del calcio in città». In un’ora e mezza di confronto con i giornalisti, il vice presidente Vincenzo Grella ha puntualizzato alcuni aspetti dell’attività societaria, ammettendo gli errori commessi e rilanciando una volta di più l’impegno dei dirigenti per rimediare.

Un aspetto importante riguardano le strutture: «Speriamo che i lavori per sistemare il campo di Nesima, utilizzato dalle giovanili, possano essere ultimati entro quattro mesi per consentire ai ragazzi di cominciare la stagione in un impianto funzionale e completo». Il Cibalino e il campo principale del Massimino non hanno prodotto benefici alla squadra o ne hanno limitato efficienza fisica e rendimento.

Grella ha confermato: «Stiamo lavorando per reperire una struttura per fare allenare altrove i calciatori della prima squadra». In questo caso, come avevamo auspicato più volte e da tempo, sono in atto colloqui per usufruire dello stadio di Pedara o, più in avanti, di quello di Massannunziata, sedi storiche del passato. Quest’ultimo impianto dovrebbe essere sistemato nei prossimi mesi. Nell’immediato sembra più pronta la soluzione Pedara.

Il vicepresidente ha aggiunto che il logo storico del club verrà rilevato, non è questione di cifre ma di tempistiche.

Il bilancio in rosso? Grella ha ribadito: «Ogni scelta è stata avallata dal nostro presidente, cosciente che si andasse a sforare ogni spesa fino a spendere somme che ci hanno fatto arrivare al disavanzo attuale. Pelligra vuole continuare a investire e non sprecare sul Catania per rilanciare l’attività a ogni livello».

Sono stati toccati anche altri argomenti, uno di questi quello che riguarda le entrate. Il portiere Dini in queste ore sta raggiungendo la squadra nel ritiro di Cosenza in modo da mettersi a disposizione per la gara contro il Picerno in programma domenica.