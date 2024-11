Catania, la crisi c’è solo sul campo: sugli spalti non c’è partita

serie c

In vista del derby col Trapani al Massimino attesi in 17 o 18 mila

L’unica certezza sarà la risposta della città. In 17 o 18 mila al Massimino per Catania-Trapani. Di per sé è una notizia da copertina visto che i rossazzurri non vincono da cinque gare, considerato che il confronto di domani avrebbe potuto registrare un duello tra formazioni che stazionavano al vertice.

I colpi a vuoto

Invece tanto i padroni di casa che i granata sono costretti a inseguire per i colpi a vuoto che hanno generato una crisi all’interno del Catania, un cambio di allenatore e tanti dubbi sull’attuale tra gli ospiti.Quello siciliano sarà uno spareggio per capire come e se qualcuno potrà spiccare il volo. La presenza di pubblico è un atto di amore verso i colori rossazzurri nonostante sui social tanti sostenitori continuino a criticare la società per programmi fin qui disattesi, per il punto di penalità patteggiato dopo scadenze economiche pagate il ritardo, per un silenzio che soltanto il tecnico Toscano romperà oggi in occasione della consueta conferenza stampa prima della gara.

L’orgoglio catanese

C’è un senso di orgoglio tutto catanese che spingerà il pubblico allo stadio. Non ci sarà il pienone, ma in questa fase della stagione i numeri continuano a rimanere sensazionali in linea con tutto l’affetto che la squadra ha ricevuto sempre, più che mai negli ultimi anni nonostante sia rimasta impantanata in Serie C.Quanto alle condizioni del gruppo è chiaro che il centrocampista esterno Lunetta, con licenza di agire anche in avanti, non potrà recuperare da un malanno muscolare accusato cinque giorni prima. Chiaro che non ci saranno né Di Tacchio, né Sturaro e forse neanche la riserva Celli. Sarà della contesa De Rose che Toscano potrebbe anche far partire da titolare in mediana oppure rilanciare dopo un mese di stop nella ripresa se dovesse esserci necessità. Quasi certo il recupero di Luperini che dovrebbe aver smaltito un affaticamento.

Le scelte tecniche

Se De Rose dovesse subentrare in mediana, giocherebbe accanto a Verna, mentre gli esterni potrebbero essere Raimo o Guglielmotti da una parte, con Anastasio a sinistra. Difesa tradizionale (Ierardi, Di Gennaro, Castellini), Bethers in porta. In caso di 3-4-2-1 in appoggio a Inglese potrebbero essere impiegati Stoppa e Jimenez, oppure Luperini. Ma Toscano ha anche altre soluzioni in vista, vedremo la lista dei convocati oggi per avere maggiori dettagli sulle ipotesi.

Troppi cambi?

S’è scritto e detto che Toscano non ha trovato fin qui la quadra perché ha cambiato sempre formazione. Ma che avrebbe dovuto fare se tra infortuni, squalifiche e scelte tattiche non ha avuto mai la squadra al completo? Semmai ci sarà da recuperare un gruppo che moralmente è a terra e fisicamente reagisce nel finale, invece di avere un impatto importante con alcune gare (Foggia, lo stesso Crotone) per andare a vincere. Ecco perché l’allenatore tornerà a puntare su Inglese al centro dell’attacco con alcune varianti possibili in appoggio: Carpani, lo stesso Jimenez o Stoppa che è entrato al meglio nella gara di Crotone dando avvio a una rimonta rimasta incompiuta solo perché la squadra tutta s’è svegliata negli ultimi 20 minuti.

Al Massimino in 17 mila

La prevendita continua si va verso le 16-17 mila presenze con una nutrita rappresentanza ospite perché le due tifoserie sono legate da un profondissimo e duraturo rapporto di amicizia. Spesso hanno assistito alle gare nello stesso settore: è capitato a Trapani più volte ed è un segnale di grande distensione in una fase molto critica.