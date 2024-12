Catania nelle mani di Adamonis: col Sorrento l’occasione del riscatto

serie C

Domenica alle 17,30 il via. Allo stadio anche Ross Pelligra

Lo strano destino di Adamonis. Dovrà giocare lui domani contro il Sorrento. E dopo una settimana (non l’unica) di polemiche su interventi e disattenzioni contro il Potenza, scenderà in campo ancora al Massimino contro i campani. Potrebbe essere l’ultima ma anche no. Potrebbe diventare, quella contro i rossoneri, la gara del riscatto o quella dell’addio da insalutato ospite.

Niente alternative

Non ci sono alternative perchè, com’è già noto, Farroni potrà entrare in campo dal 2 gennaio. Quasi certamente (e il quasi lo teniamo pro forma) il club andrà sul mercato per dotarsi di un altro portiere tentando di vendere proprio Adamonis che a Catania non è che abbiamo legato più di tanto.Che cosa farà il pubblico? I tifosi del Catania nonostante il percorso a ostacoli fin qui effettuato dalla squadra allenata da Toscano, hanno sempre sostenuto almeno per tutto l’arco delle partite. Anche quelle perse. Soltanto dopo il bis del Potenza, l’altro giorno, sono piovuti fischi e le prime contestazioni verbali che di solito vengono esternate dopo l’atto conclusivo. Ma in quella gara le disattenzioni avevano varcato il limite di sopportazione. Di solito i tifosi incoraggiano fino all’ultimo istante. Un vantaggio che questa squadra, spesso, non ha saputo sfruttare e qui è inutile, adesso, rispolverare le statistiche che hanno visto questo gruppo andare a segno solo 7 volte al Massimino e 20 lontano dal proprio stadio. Per Adamonis ci sarà un incoraggiamento a tempo. Poi si passerà ai saluti. Strana la vigilia di questo ragazzo che sa di dover fare il meglio dimenticando le scene recenti e poi potrebbe mai più vestire la maglia dell’Elefante.

Pelligra allo stadio

Un altro personaggio del match, anche se non sarà in campo, è Ross Pelligra. Il patron del Catania è arrivato in città da qualche giorno, ma non ha fin qui parlato. Ieri era al Garibaldi Nesima con una delegazione per incontrare i bimbi ricoverati nel dipartimento materno infantile del nosocomio cittadino: ed è stato un atto di grande valenza morale. Tornando al calcio, il pubblico chiede al presidente non una conferenza piena di parole, ma fatti concreti. Di concreto c’è che il massimo dirigente – e in generale la sua famiglia – ha speso 17 milioni di euro, cifre emerse dall’ormai famoso bilancio del 2024 riferito alla stagione passata. E ha anche premiato il suo vice Grella con una cifra importante. Segno che la fiducia nell’ex stella della nazionale australiana esiste ancora. Bisognerà capire adesso quale sarà il percorso da seguire per ammortizzare i costi: sicuramente si dovranno cedere ameno dodici giocatori, i cinque fuori lista più una mezza dozzina dell’attuale organico che non hanno reso come ci si attendeva, che hanno giocato poco, che non fanno parte delle idee prossime venture del tecnico Toscano. Ma per ora c’è da pensare soltanto alla gara di domani con la formazione migliore da mettere in campo per opporsi al 4-3-2-1 del Sorrento.

Chi gioca contro il Sorrento?

Castellini dovrebbe farcela, dunque agirebbe dietro in linea con Ierardi e con Quaini. In mezzo si prevede la coppia Sturaro-De Rose con Raimo e Anastasio laterali. In appoggio a Inglese potrebbero essere schierati Stoppa e Jimenez, anche se quest’ultimo potrebbe trovare spazio in mediana. In questo caso accanto a Stoppa potrebbe agire uno tra Lunetta e D’Andrea.

