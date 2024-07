Catania tra Anastasio, Verna e D’Andrea: a che punto sono le trattative

serie C

Il 14 c'è il raduno e ad agosto si gioca: Faggiano accelera

Sembrava che il ritmo potesse essere incalzante, invece le riflessioni sui giocatori costringono i dirigenti del Catania a rallentare tutto. Dopo le ufficialità dei primi due giocatori, Marius Adamonis e Gianluca Carpani, avrebbe dovuto essere la volta di Armando Anastasio, il terzino sinistro napoletano del Monza. Per il giocatore, che l’anno scorso ha giocato con la Casertana, erano previste le visite mediche e poi la firma sul contratto. E invece bisognerà attendere ancora. Chissà che magari non si possa chiudere già oggi per il ragazzo che sulla corsia sinistra può fare tutto, visto che in carriera ha anche ricoperto il ruolo del centrocampista esterno e dell’attaccante.

Situazione D’Andrea

Un altro giocatore che pare ormai vicinissimo al Catania è Filippo D’Andrea in uscita dall’Audace Cerignola. L’attaccante classe ’98, autore di 16 reti nell’ultima stagione, massimo score realizzato della carriera per lui, nei prossimi giorni diventerà un nuovo calciatore rossazzurro. Si tratta di un’operazione importante per il Catania, visto che il ragazzo aveva la corte di altre squadre e ha scelto la Sicilia e il rossazzurro. Per lui Faggiano pare avere già pronto un contratto che prevede un accordo triennale. Toscano lo aspetta a braccia aperte.

Idea Bidaoui

Per l’attacco si fa anche il nome di Soufiane Bidaoui che lo scorso anno ha giocato al Frosinone. L’ex attaccante dell’Avellino, in squadra ai tempi della Serie B, è stato accostato al Catania. Mentre pare ormai essersi bloccato l’affare Lescano.

Capomaggio e gli altri

E Galo Capomaggio? Sta diventando il tormentone dell’estate. Sui social i tifosi si divertono, e impazzano i meme. Il Catania sta valutando, il ds Faggiano sta osservando e nel frattempo raccoglie anche altre candidature. I curriculum arrivano da parte di tanti procuratori. Catania che sta pensando anche a Luca Verna, il calciatore del Catanzaro piace a tanti in Italia, tra questi il Vicenza. Faggiano ci pensa. Verna è calciatore di grande esperienza, centrocampista 31 enne che ha già giocato in piazze importanti come Ternana e Cosenza. Il neo direttore sportivo catanese lo sta corteggiando e vorrebbe dare a Toscano un “colpo da 90” in mezzo al campo. Sempre con il Catanzaro il Catania potrebbe intavolare una trattativa per il centrocampista greco Dimitrios Sounas, mentre ci risulta ancora in corso l’affare che potrebbe condurre il difensore trentenne Stefano Scognamillo all’ombra dell’Etna. Si tratta di un calciatore duttile, il difensore può giocare in tutti i ruoli della difesa, e questo a Toscano piace tanto.

Si parte il 14 luglio