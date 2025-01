Catania, via alla rivoluzione: Chiricò va via, tutte le richieste di Toscano

serie C

Caccia a due difensori, sirene dal Nord per Castellini

Il mercato in casa rossazzurra è entrato nel vivo improvvisamente. Ieri il club ha salutato Mino Chiricò. L’attaccante di Mesagne era approdato in Sicilia nel 2023, e come è noto nell’estate del 2024 era stato messo fuori lista. Ieri il club ha reso nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore pugliese, che conclude la sua esperienza in maglia etnea con 43 presenze e 6 gol. Il calciatore dunque è da ritenere un calciatore svincolato e sarà libero di accasarsi alla Ternana, al Campobasso o al Gubbio che ne hanno chiesto informazioni.Chiricò, il cui legame con il Catania si sarebbe concluso il 30 giugno 2025, libera un posto in rosa e la società alleggerisce in modo considerevole il proprio monte ingaggi. Il club intanto prosegue nell’opera di rifacimento della squadra. Questione di ore e l’attaccante Nicola Dalmonte della Salernitana approderà al Catania. Sembra tutto fatto per l’ala classe 1997.

Toscano vuole un difensore

Mimmo Toscano ha richiesto un altro difensore, potrebbe arrivare il centrale 26 enne Emmanuele Matino del Bari. Si fa il nome anche di Gabriele Pagliai, terzino destro classe 2002 in forza al Picerno. In questa prima parte di stagione, Pagliai si è fatto notare per le buone qualità, e ha collezionato 2 gol e 2 assist in 24 presenze. Altro profilo che piace al Catania è Diego Stramaccioni. Il difensore centrale, classe 2001, è di proprietà della Reggiana ma attualmente gioca in prestito al Gubbio. Fino a questo momento, Stramaccioni ha collezionato 13 presenze in campionato, dimostrando solidità e continuità.

Le operazioni in uscita

Sembra ormai imminente il ritorno all’Audace Cerignola di Filippo D’Andrea, l’attaccante di fatto è ormai ai margini del progetto etneo, e potrebbe tornare dove aveva fatto bene. Alessio Castellini piace a molti, addirittura sembrava che alcune big lo volessero già nell’estate scorsa. Ci sono Parma e Cremonese alla finestra, il difensore ha un contratto in essere con il Catania, ma nelle ultime settimane sono arrivati alcuni segnali che alimentano certe voci. Il fatto che la fascia da capitano da qualche settimana stazioni sul braccio di De Rose, vuol dire tanto. Inoltre il primo giocatore a parlare con la stampa dopo il primo allenamento dopo la sosta natalizia è stato proprio De Rose, quasi a dire è lui adesso il nostro leader. Qualcosa si deve essere rotto, ma Castellini potrebbe andare via a giugno.

