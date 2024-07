Catania vuole fare le cose in grande: chiuso l’accordo con Luperini

serie C

Arriva dalla Ternana, ha firmato un triennale

Anche Luperini. Dopo l’attaccante D’Andrea, il Catania ha annunciato il centrocampista Gregorio Luperini, pisano di 30 anni che in Sicilia aveva vestito anche le maglie di Trapani e Palermo. Luperini aveva già raggiunto Assisi dopo essersi sganciato dalla Ternana e ha sottoscritto un accordo triennale.

Un acquisto che in C diventa un lusso e non solo perché il giocatore sia reduce dal campionato di B con i rossoverdi disputando 36 gare e segnando 4 reti. In carriera ha indossato anche le casacche di Pro Vercelli e Perugia proprio tra i Cadetti, transitando pure dal vivaio Juve nel 2015 dopo gli inizi nel Pontedera.