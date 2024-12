Cdm: il norvegese Haugan guida slalom Badia, Vinatzer inforca

agenzia

In forte ritardo l'altoatesino Tobias Kastlunger

ALTA BADIA, 23 DIC – Il norvegese Timon Haugan in 52″25 é al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Cdm di Alta Badia. Dietro di lui il connazionale Atle Mcgrath ed il francese Clement Noel, al rientro dopo una pausa per una gran botta ad una caviglia. Per l’Italia – sulla parte finale della Gran Risa, con fondo trattato con acqua nella notte e dunque ghiacciato dopo che nel gigante di sabato alcuni atleti si erano lamentati per le condizioni della pista f – ha invece inforcato sul muro iniziale, poche porte subito dopo il via, il n.1 azzurro Alex Vinatzer in gara con il pettorale 18. In forte ritardo l’altoatesino Tobias Kastlunger, il secondo azzurro a partire tra i migliori trenta atleti al via, con il pettorale 28. Ancor più in ritardo il veterano trentino Stefano Gross con il pettorale 33. Seconda manche alle 13:30.

