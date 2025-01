Cdm: McGrath guida lo slalom a Campiglio, subito fuori Vinatzer

agenzia

Il norvegese stacca tutti, ancora in ombra azzurri

MADONNA DI CAMPIGLIO, 08 GEN – Il norvegese Atle Mcgrath è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom notturno di Madonna di Campiglio, valido per la coppa del mondo maschile di sci. Lungo il ripido Canalone Miramonti con i suoi impegnativi cambi di pendenza, lo scandinavo ha fatto segnare il tempo di 51.96. Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard, in 52.58, ed il croato Samuel Kolega, in 52.61. Su un tracciato tortuoso che gira molto e che ha costretto molti atleti all’errore, ha inforcato tra gli altri l’azzurro Alex Vinatzer e così per l’Italia il migliore tempo è del trentino Stefano Gross, con 54.25. Ancora più indietro l’altoatesino Tobias Kastlunger, in 54.61. Per il classico slalom della 3Tre sono arrivati a Campiglio tanti grandi campioni come Ingemar Stenmark, Gustavo Thoeni e Alberto Tomba. Giuliano Razzoli, oro a Vancouver 2010, ha dato l’addio alle gare salutando il pubblico e cimentandosi come apripista.

